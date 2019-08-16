İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

16.08.2019 19:59

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre olay, Soma ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Uysal Sokakta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan 38 yaşındaki İnşaat Ustası Cihan D., sabah saatlerinde çalıştığı inşaatın 4. katından düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan D.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cesedi Soma İlçe Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA