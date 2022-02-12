İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalıştığı inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu düşen işçi, hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalıştığı inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu düşen işçi, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşaatta çalışan 42 yaşındaki Nuh Turan, 1 ay önce dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, doktorlar tarafından tedavi altına alındı. Aradan geçen süre zarfında Turan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesinden olan Turan'ın cansız bedeni memleketine getirildi. Turan'ın mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Denizli, Fethiye, Muğla, işçi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title