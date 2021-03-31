İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | 3. Sayfa

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaattan havalandırma boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı devam eden 3 katlı bir inşaattan havalandırma boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Safranbolu - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden bir inşaatın 3. katında çalışan kalıp işçisi Muhammet İpçi, havalandırma boşluğunu kalaslarla kapattığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri diğer işçilerin yardımı ile yaralı işçiyi düştüğü yerden çıkardı. Ağır yaralı olan işçi Özel Medikar Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 00:12:09. #1.14#
title