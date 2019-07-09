İnşaattan düşen işçi, 5 gün sonra yaşamını yitirdi
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney (48), tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney (48), tedavi gördüğü hastanede, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kandıra'daki bir inşaatta çalışan Erol Güney, 2'nci kat iskeleden düşüp, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kafa travması geçirdiği belirlenen Güney, İzmit'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 çocuk babası Erol Güney, bugün İzmit'te toprağa verilecek.
- Kocaeli
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri