İnşaattan Düşen İki Genç Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki binanın 4. katından düşen iki genç ağır yaralandı.



İddiaya göre, yeni yılı kutlamak için bir araya gelen B.C. (19), A.M (19) ve ismi öğrenilemeyen bir genç, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın 4. katına çıkarak alkol aldı.



Bu sırada dengesini kaybeden B.C. ile onu tutmaya çalışan A.M. merdiven boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.



Acil Sağlık ekiplerince yaralılardan B.C, özel bir hastaneye, A.M. de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.



Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü Cinayet Bürosu ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, alkollü içki ve reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan hap bulundu.



Polis, olay anında inşaata bulunan üçüncü kişiyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.