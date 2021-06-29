İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
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İnşaattan düşen demir ustası yaralandı

İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından dengesini kaybederek beton zemine çakılan demir ustası yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından dengesini kaybederek beton zemine çakılan demir ustası yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Halil Gündüz isimli demir ustası, demir bağlamak için çalıştığı inşaatın birinci katına çıktı. Katın uc kısmına yaklaşan Gündüz, bir anda dengesini kaybederek beton zemine çakılarak yaralandı. Kafasının üzerine düşen Gündüz'ün yardımına koşan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
İnşaattan düşen demir ustası yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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