İnşaattan Düşen Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Sivas'ta bir inşaatın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi Gülter çiftinin çocukları Yusuf (15) ve Adem Gülter (13), oynamak için Altuntabak Mahallesi 17'nci Sokak'taki bir inşaata gitti.

Ağabeyi dışarıda beklerken Adem Gülter 8 katlı inşaatın 5. katına çıktı.

Kardeşinin bir süre gelmemesi üzerine inşaata giren Yusuf Gülter, çocuğu asansör boşluğuna düşmüş halde gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Adem Gülter, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu 7. sınıf öğrencisi olan ve okulun futbol takımının formasını giyen Gülter'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Esentepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Gülter'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Gülter'in ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı.

Törende baba Coşkun ve ağabey Yusuf Gülter'in güçlükle ayakta durdukları görüldü.

Polis ekiplerinin incelemesinde, inşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.