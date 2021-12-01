İnşaattan demir hırsızlığı zanlısı kardeşler adliyede

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaattan demir hırsızlığı zanlısı 2 kardeş yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Emirefendi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata gelen işçiler inşaat demirlerinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen Erol A. ve Engin A. isimli kardeşler bu sabah ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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