İnşaattan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
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İnşaattan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

İnşaattan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir inşaattan demir, demir kesme makası ve kalıp sıkıştırma aparatı çalan 3 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir inşaattan demir, demir kesme makası ve kalıp sıkıştırma aparatı çalan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Sebil Mahallesi Cehennemdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K.'ya ait inşaatta malzeme çalındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, A.İ.D., Z.M. ve A.A. isimli şüphelilerin inşaattan inşaat demiri, demir kesme makası ve kalıp sıkıştırma aparatını çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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