İNŞAATTAN ATILAN MOLOZ ÇUVALI ÜZERİNE DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI

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SAMSUN'da 8 katlı inşaatın 4'üncü katından atılan içi moloz dolu çuvalın üzerine düştüğü işçilerden Yaşar B. (55), ağır yaralandı.

SAMSUN'da 8 katlı inşaatın 4'üncü katından atılan içi moloz dolu çuvalın üzerine düştüğü işçilerden Yaşar B. (55), ağır yaralandı. Olay, dün Atakum ilçesi Alaçam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 8 katlı inşaatın 4'üncü katında bulunan işçiler, moloz dolu çuvalı aşağı attı. Çuval, inşaat önünde bulunan işçilerden Yaşar B.'nin üzerine düştü. Yaşar B.'nin yaralandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı