İnşaattan 50 bin liralık metal kalıp çaldılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaattan 50 bin liralık metal kalıp çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İnşaattan 50 bin liralık metal kalıp çaldılar

Aydın'ın Çine ilçesinde bir inşaattan 50 bin lira değerinde 120 adet metal kalıp çalan hırsızlar yakalandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir inşaattan 50 bin lira değerinde 120 adet metal kalıp çalan hırsızlar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu iddia edilen 120 adet metal kalıp çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında, şüpheli 4 kişiden İ.D. ve H. D. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ele geçirilen metal kalıplar inşaat sahiplerine teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title