İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı - Haberler
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İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir inşaattan 4 ton demir çalan hırsız, aynı yere demir çalmak için dördüncü kez gelince Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir inşaattan 4 ton demir çalan hırsız, aynı yere demir çalmak için dördüncü kez gelince Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Doğuca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaattan 4 Eylül 25 Eylül tarihleri arasında farklı farklı günlerde yaklaşık 4 ton demir çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Yürütülen çalışmaların ardından hırsızlık şüphelisi V.U.'nun tekrar aynı inşaata demir çalmak için geleceği bilgisine ulaşıldı. Bölgede pusu kuran jandarma ekipleri olay yerine 11 EK 542 marka beyaz renkli Renault Toros marka araçla gelen V.U.'yu yakın takibe aldı. Demir kesme aletiyle inşaat demirlerini çalmak için işe koyulan V.U. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakola götürülen V.U. buradaki ifadesinde inşaata dördüncü kez demir çalmak için geldiğini itiraf etti.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı

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Haber: İnşaattan 4 ton demir çaldı, aynı yere dördüncü kez gelince yakalandı - Haberler
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