İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı
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İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı

İnşaattan 140 adet çelik pano çalan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de bir inşaattan 140 adet çelik pano çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de bir inşaattan 140 adet çelik pano çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kent merkezinde bir inşaatta meydana gelen çelik pano hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını E.S'nin yaptığı tespit edildi. 140 adet çelik pano şüphelilerin saklamış olduğu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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