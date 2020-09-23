İnşaattaki yatağında ölü bulundu
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İnşaattaki yatağında ölü bulundu

23.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:36
İnşaattaki yatağında ölü bulundu

Samsun'da bir kişi çalıştığı inşaattaki işçilerin kaldığı yatakhanede ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi çalıştığı inşaattaki işçilerin kaldığı yatakhanede ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta dış cephe mantolama işinde çalışan Adem Türkel (29), sabah birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından inşaatın yatakhanesinde hareketsiz halde bulundu. Olay, polise ve 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adem Türkel'in ölümü şüpheli bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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