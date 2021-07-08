İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu
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İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu

İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaata hırsızlık yapmak için giren 2 şahsı inşaat bekçisi engelledi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaata hırsızlık yapmak için giren 2 şahsı inşaat bekçisi engelledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaata iddiaya göre H.A. ve S.Ç. hırsızlık yapmak için girdi. Bu sırada inşaatta nöbet tutun bekçi H.A. ve S.Ç.'yi engellenmek istedi. H.A ve S.Ç. ile bekçi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında inşaat bekçisi kafasından ve kolundan hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, hafif şekilde yaralanan bekçi ve şüpheli H.A. ve S.Ç. Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İnşaattaki malzemeleri çalmaya çalışan hırsızlara bekçi engel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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