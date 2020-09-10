İnşaattaki hareketlilik 3. ayını geride bıraktı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2020 Ağustos Ayı Raporu'nu açıkladı.

İnşaattaki hareketliliğin 3. ayını geride bıraktığına dikkat çeken Rapor, konuta olan talebin hâlen cazibesini koruduğunu ve inşaat faaliyetlerinde geçen yıla kıyasla tablonun olumlu göründüğünü ortaya koydu.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

Konuta olan talep hâlen cazibesini koruyor

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2020 Ağustos Ayı Raporu'nu açıkladı. İnşaattaki hareketlilik 3. ayını geride bırakmıştır. Konuta olan talep hâlen cazibesini korumaktadır. Buna bağlı olarak beklenti düzeyi yüksek seyretmektedir. Ancak normalleşme süreci ile Güven Endeksi'nde görülen yükseliş son iki aydır negatif tarafta kalmıştır. Özellikle pandeminin sonbahar ve kış ayları ile birlikte ne tarafa evrileceğine ilişkin belirsizliğin Güven Endeksi'ni sınırladığı düşünülmektedir.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bütün endekslerde olumlu bir tablo söz konusu

Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu'ndaki bütün endekslerde ve dolayısıyla inşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur. Geçen yılın aynı ayına göre Güven Endeksi'nde görülen artış yüksek olmasına rağmen endeks değerinin eşik değerin altında kalmıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin beklenti hâlen yüksektir.

İnşaat sektörü için atılan olumlu adımların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi bekleniyor

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Son 3 aya ilişkin inşaat sektöründeki gelişmeler inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde katalizör vazifesi görmeye başladığına işaret etmektedir. 20 aydan sonra inşaatın hız kazanması ile birlikte inşaata girdi sağlayan imalat sektörlerinde ve inşaata bağlı olan hizmet sektörlerinde çok ciddi bir hareketlenme yaşanmıştır." dedi.

Haziranda 190 bin rakamı ile zirve yapan konut satışlarının temmuzda 229 bin ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığını ifade eden Yavuz Işık, "Temmuz ayında ikinci el konutların satışında çok daha büyük bir hareketlilik olmuştur. İlk el konutlarda banka kredisi etkisini göstermiş ve 40 bine yakın bir satış rakamını gerçekleştirmiştir. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki lokomotif rolü düşünüldüğünde, sektör için atılan olumlu adımların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi beklenmektedir." dedi.

Kaynak: Bültenler