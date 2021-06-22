Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
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Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MUĞLA'nın Ula ilçesinde, beton dökümü sırasında inşaatta meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cüneyt Ölmez (19), gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, beton dökümü sırasında inşaatta meydana gelen göçükte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cüneyt Ölmez (19), gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesiyle birlikte derme çatma evde yaşayan Ölmez'in bu yıl askere gitmek için hazırlık yaptığı, inşaatlarda çalışıp para biriktirdiği öğrenildi.

Olay, Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkisinde meydana geldi. Ali Sezen'e ait tek katlı inşaatın bir bölümü beton dökülmesinin ardından çöktü. Göçük sırasında zemin katta çalışan işçiler Cüneyt Ölmez, Ahmet Zengin (38), Selim Ölmez (47) ve Adil Çomak, enkaz altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cüneyt Ölmez, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, diğer 3 işçinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cüneyt Ölmez'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Ölmez'in cenazesi, Yörükoğlu Mahallesi Çatak mevkisindeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mezarlıkta defnedildi. Cenazede baba Levent Ölmez ve anne Ülkü Ölmez, ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan ailesiyle birlikte derme çatma evde yaşayan Ölmez'in bu yıl askere gitmek için hazırlık yaptığı, inşaatlarda çalışıp para biriktirdiği öğrenildi.

Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ
Son dakika... İNŞAATTAKİ GÖÇÜKTE ÖLEN CÜNEYT, ASKERE GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORMUŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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