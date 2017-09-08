İnşaattaki Cinayetle İlgili 14 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Adıyaman Valiliği binası inşaatında işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.



Geçtiğimiz günlerde Alitaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağı yanında yapımı devam eden Valilik binası inşaatında taşeron işçilerden sorumlu Aytaç Toplayıcı (41) göğsünden tek kurşunla vurulmuştu. İnşaat alanındaki konteynır içerisinde bulunan ve sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Adıyaman Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Toplayıcı'nın ölümüyle ilgili inşaat çalışanlarından 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olarak aranan M.A. isimli şahsın yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 14'e yükseldi.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan 14 zanlı ifadelerinin alınması sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cinayetin işlendiği gün olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıt cihazının yerinden söküldüğü ve olay yerindeki kan lekelerinin inşaat firmasında görevli bir kişi tarafından temizlendiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN