İnşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan 10 katlı binanın en üst katında asansör boşluğunda çalışan Orhan Işık (42), iskelenin kırılması sonucu zemine düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Işık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babası Işık'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA