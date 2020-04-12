İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
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Selçuklu, Güncel

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldüKONYA'da evinden uzaklaşan bedensel engelli 5 yaşındaki Baran Gül, yakındaki inşaatın asansör boşluğundan düşerek ağır yarnalandı.

12.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:51
İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

KONYA'da evinden uzaklaşan bedensel engelli 5 yaşındaki Baran Gül, yakındaki inşaatın asansör boşluğundan düşerek ağır yarnalandı. 2 saat sonra yakınları tarafından bulunan talihsiz çocuk, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Hocan Cihan Tekke Caddesi'nde meydana geldi. Gül ailesi, çocukları bedensel engelli Baran'ın, evden dışarı çıktığını fark etti. Çevrede yaptıkları aramada çocuklarını bulamayan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu arada arama çalışmasına devam eden Gül ailesi yakınları, Baran'ı 2 saat sonra evlerinin yakındaki inşaatta düştüğü içinde su bulunan asansör boşluğunda buldu. Düştüğü yerden çıkartılan Baran bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldi. Talihsiz çocuk, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Baran'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi. İnşaatın çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmadığını önü süren dedesi Mecid Gül, "Gelinimle birlikte polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulunduk. Sonra geri geldik. Bu inşaata hiç bekçi falan yok. Sonra bizim akrabalar girip inşaatta ararken, suyu görmüşler ve çocuğu bulmuşlar. Oradan çıkartıp ambulansa haber verdik. Ambulansla alıp götürdüler."dedi.

İnşaattaki asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Kaynak: DHA

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