İnşaattaki 122 demiri çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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İnşaattaki 122 demiri çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaattaki 122 demiri çalan hırsızlar yakalandı

Büyükçekmece'de bir adresten 122 adet inşaat demiri ve 1 adet dairesel testere çalan şüpheliler yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de bir adresten 122 adet inşaat demiri ve 1 adet dairesel testere çalan şüpheliler yakalandı.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında bir adresten açıktan hırsızlık gerçekleştiği bilgisini alan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, mahalle çevresinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 122 adet inşaat demiri ve 1 adet dairesel testere bulundu. Araç içerisinde bulunan Ş.U. ve F.G., hırsızlık şüphelileri oldukları anlaşılarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı çalışmalarda şahısların farklı tarihlerde aynı adresten hırsızlık gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malzemeleri Mimarsinan Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine sattıkları belirlendi. Adli makamlara sevk edilen Ş.U. ve F.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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