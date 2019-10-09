09.10.2019 10:23

İnşaatta yaşayan kanser hastası anne kızın yardım çığlığı karşılıksız kalmadı

Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Belediye Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturdukları evden, ev sahipleri tarafından çıkartılan ve eşyaları ile birlikte bir inşaata sığınan kanser hastası anne ve kendi gibi kanser hastası kızına yardım eli uzandı.

Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde babası ve çocuklarıyla birlikte ikamet eden 55 yaşındaki Fatma Tuğal, kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkartıldı. Eşyaları ve ailesiyle birlikte sokakta kalan kanser hastası kadın yine aynı mahallede inşaat halindeki bir binaya sığındı. Kanser hastası olan Fatma Tuğal'ın kendisi gibi meme kanseri olan kızı 32 yaşındaki Hatice Tuğal'ın durumlarının öğrenilmesinin ardından Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Belediye Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Osmaniye Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun bizzat aileyi ziyaret ederek yerinde tespit çalışması yapıp, kurum olarak ailenin iki ferdine aylık düzenli yardım yapıldığını, ailenin şu anki içinde bulunduğu durumdan kurtulması için ise ellerinden gelecek yardımı yapacaklarını bildirdi. Kadirli Belediyesi Sosyal Hizmetler birimi yetkilileri ise tespit çalışması yapıldıktan sonra aileye ev kiralanıp yerleştirileceklerini belirtti.

Ailenin oturduğu inşaatın bulunduğu mahallenin muhtarı Hasan Dertli de aileye gerekli yardımların yapılacağını belirterek, "Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri geldi. Devlet olarak aileye her türlü yardımı yapmak için harekete geçildi. Bizde takipçisi olacağız" dedi.

Annesi ile birlikte inşaata sığınan kanser hastası Hatice Tuğal ise memnuniyetini dile getirerek, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan kurduğu vakıfla ve sosyal yardımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından kanser hastası anne kız ile ilgili paylaşımı yapıp "Osmaniye Ahbap! Haydi arkadaşlar" başlığı ile yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA