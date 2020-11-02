İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi

ADANA'da inşaatta yakalanan hırsızlık şüphelisi Ferit R. (32), "Bir haftadır uyumuyorum.

ADANA'da inşaatta yakalanan hırsızlık şüphelisi Ferit R. (32), "Bir haftadır uyumuyorum. Uyumak için girdim" dedi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, yakalandığı inşaatta iş verilirse çalışmak istediğini söyledi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72197 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatta dolaşan gece bekçisi, içeriye iki kişinin girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, inşaat içerisine giren kişilerden birini yakaladı, diğeri ise gecenin karanlığından faydalanıp, izini kaybettirdi. Yakalanan şüphelinin kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ferit R. olduğu belirlendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere bir haftadır uykusuz ve aç olduğunu söyleyen şüpheli, uyumak için inşaata girdiğini ifade etti. İşsiz olduğunu ve kimsenin iş vermediğini anlatan Ferit R., yakalandığı inşatta kendisine iş verilirse çalışacağını dile getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, firma yetkililerin şikayetçi olması üzerine Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. ?Öte yandan aynı inşaatta bir süre önce hırsızlık gerçekleştiği, yaklaşık 20 bin liralık inşaat malzemesinin çalındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ