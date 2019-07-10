İnşaatta su birikintisine basınca akıma kapılan işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışırken su birikintisine basınca elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışırken su birikintisine basınca elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan İsmail Albayrak (28), asansör boşluğu için ayrılan yerde biriken suya bastığı sırada akıma kapıldı.
Yaralanan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Albayrak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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