OYUN OYNARKEN GİRDİĞİ İNŞATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI

KARABÜK'te, arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği inşaatta 1'inci kattan asansör boşluğuna düşen Ramazan Başkaya (10) yaralandı.

KARABÜK'te, arkadaşlarıyla oyun oynarken girdiği inşaatta 1'inci kattan asansör boşluğuna düşen Ramazan Başkaya (10) yaralandı. Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1009 No'lu Cadde üzerindeki bir inşatta meydana geldi. Arkadaşları ile oyun oynarken inşaata giren Ramazan Başkaya, yaklaşık 1'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Başkaya'nın düştüğünü fark eden çevredekiler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Başkaya'yı düştüğü yerden kurtardı. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Başkaya'nın vücudunda ve başında yaraların bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı