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İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan Ali Turgut (38), performansıyla ilgi çekiyor.

ŞANLIURFA'da inşaatlarda çalışan ve molalarında da boş boya kovalarını top gibi sektirip sosyal medyada paylaşan Ali Turgut (38), performansıyla ilgi çekiyor. Çevresindekilerin 'Urfalı Maradona' dediği Turgut, "İnşaatlarda çalışıyorum, boş zamanlarımda kova sektiriyorum. Herkes hayret ediyor ama ben mutlu oluyorum" dedi.

Şanlıurfa'da geçimini inşaatlarda çalışıp alçı ve boya işi yaparak sağlayan Ali Turgut, boş boya kovalarını futbol topu gibi sektirdiği gösterilerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Videoları çok sayıda kişi tarafından beğeniyle izlenen Turgut, futbolu sevdiğini ve kovalarla yaptığı gösterilerin ardından çevresinde 'Urfalı Maradona' olarak anıldığını söyledi.

'ÇORAPLARIN İÇİNE TAŞ KOYUP TOP GİBİ OYNARDIK'

Çocukluğundan itibaren futbolcu olma hayali kurduğunu ve Şanlıurfaspor altyapısında da yer aldığını anlatan Turgut, "Bu yeteneğim çocukluktan beri var. Maddi durumumuz iyi olmadığı için top alamıyorduk. Eski çorapların içine taş koyup top gibi yapar oynardık. Bu yeteneğim o yıllardan geldi. Şimdi kovayı futbol topu gibi sektiriyorum. Her gün kendimi geliştirip bu alanda profesyonel kova sektiricisi oldum. Benim bu yeteneğimi gören çalışma arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine cep telefonuyla video çekmeye başladım. Bu videoları kendi sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Görüntülerimi izleyenler kovayı sektirmemi futbolcuların topla bile yapamadıklarını söylüyor. Herkes bu yeteneğime hayret ediyor. Bu Allah'ın bana vermiş olduğu bir yetenek ve ben bundan mutluyum" diye konuştu.

KIRMIZI KART YEDİ, FUTBOL HAYALİ SON BULDU

Şanlıurfaspor'un altyapısında oynadığı dönemleri anlatan Turgut, "20 yıldır inşaatta alçı ve boya işi yapıyorum. Çalışırken yemek molalarında, kovayı top gibi sektiriyorum. Daha sonra çektiğim görüntüleri sosyal medyaya paylaşıyorum. 10 milyon civarında izlenen videolarım oldu. Ben futbolcu olmayı çok istiyordum. Şanlıurfaspor yapısında yer aldım ve bir maçta haksız yere kırmız kart yemem üzerine futbol hayatımı noktaladım. Ondan sonra inşaatlarda çalışmaya başladım ama futboldan kopmadım kovaları sektirmeye başladım. Çevremdekiler yeteneğimden dolayı beni 'Urfalı Maradona' olarak anmaya başladı. Bu lakabı taşımak benim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.

İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR

İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR

İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR

İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İNŞAATTA KOVA SEKTİREN 'URFALI MARADONA', PERFORMANSIYLA ETKİLİYOR - Haberler
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