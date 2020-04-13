İnşaatta koronavirüs etkisi: Dijital şantiyeler düşünülmeli
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Dijital Dönüşüm, Mehmet Fatih, Güncel

İnşaatta koronavirüs etkisi: Dijital şantiyeler düşünülmeli

Koronavirüsün(covid-19) dijital dönüşüm gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığına ve salgının inşaat sektörünü de etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Dijital şantiyeler düşünülmeye başlanmalıdır.

13.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:57
İnşaatta koronavirüs etkisi: Dijital şantiyeler düşünülmeli

Koronavirüsün(covid-19) dijital dönüşüm gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığına ve salgının inşaat sektörünü de etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Dijital şantiyeler düşünülmeye başlanmalıdır. Mobilizasyonun dijital donatıyla güçlendirilmesinin, şantiye ortamlarında olağanüstü durumlarda bile sektörü ayakta tutacağı kanaatimdeyim. E-Devlet örneği işlerin sanal ortama kaydırılması durumunda, uzaktan kumandayla çoğu işlerden tasarruf edilebilecek böylece sahada yapılan işlere ayak bağı olmayacaktır" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi ve AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, COVID19, sebebiyle inşaat sektöründe ortaya çıkan dijital dönüşümle ilgili değerlendirmede bulundu.Altan, "Çarpık kentleşme, kaçak yapılaşma, depreme dayanıksız yapılar, miadını doldurmuş binalar, kısacası sağlıksız yapı stokları kentsel dönüşümü zorunlu bir hale getirmiştir. Mevcut kırsal bölgelerdeki mühendislik hizmeti yoksunu yığma yapılar, amatörce yapılmış imalatlar, her türlü afete açık yerleşimler, depremlerin bir fiskesiyle yıkılan evler kırsal dönüşümü göz önüne sermiştir. Biz bunları konuşmaya başlarken, iç dinamikler yetmez gibi dışardan ülkemize giriş yapan küresel pandemi bir ahtopot misali tüm sektörleri etkisi altına aldı. Sektörlerden kurtulanlar veya az etkilenenler ise bünyesinde dijitalleşmeyi gerçekleştirenler oldu" diye konuştu.

"DİJİTAL ŞANTİYELER DÜŞÜNÜLMEYE BAŞLANMALI"

Kentsel ve kırsal dönüşümün öneminden bahseden Prof. Dr. Altan "Şu ana kadar kentsel dönüşümü layıkıyla uygulamayan, kırsal dönüşümün adını bile duymayan inşaat sektörü, maalesef yine sınıfta kaldı. Barındırdığı bir, iki problem derken üçüncü problem de son darbeyi vurarak sektörü dayanılmaz acılara sürükledi. Dijital Dönüşümde dijital teknolojileri düşünürken ve birçoğunu devreye koymaktayken dijital şantiyeleri de düşünmeye başlamalılar. Mobilizasyonun dijital donatıyla güçlendirilmesinin, şantiye ortamlarında olağanüstü durumlarda bile sektörü ayakta tutacağı kanaatimdeyim. E-Devlet örneği işlerin sanal ortama kaydırılması durumunda, uzaktan kumandayla çoğu işlerden tasarruf edilebilecek böylece sahada yapılan işlere ayak bağı olmayacaktır. İşlerin dijital dönüşüme uğraması ile oluşan manevralar inşaat sürelerini de etkileyecektir. Çok paydaşları bünyesinde bulunduran sektörde, tüm paydaşları mevcut durumu reorganizasyonla acil olarak e-şantiyeler haline dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu şekilde şantiyeler de popülasyon kaosundan kurtulacaktır" dedi.

"KIRSAL DÖNÜŞÜME ÖNEM VERMELİYİZ"

E-şantiye konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Bu konuların oluşmayan detaylarını düşünerek bulmamız ve oluşturmamız şarttır. Yeni bir konu olmayan ama geliştirilmekte ihmal edilmiş olarak karşımıza çıkan bu durumun ivedilikle çözüme ulaştırılması sektöre can suyu verecektir.  Yapay zekaların, droneların, akıllı sistemlerin, BIM gibi programların, 3D yazıcıların havada uçuştuğu dijital teknolojileri çok rahat kullanmaya alışan sektör, inanıyorum ki e-şantiyelere de hız verecektir. Kentsel, kırsal ve dijital dönüşüm şarttır. Hepsi de birbirinden önemli, birbirini destekleyici konumdadır. Buna bir örnek verelim, eğer köy yaşantılarını modernize ederek, iş imkanlarını lokal bölgelere taşıyıp küçük küçük üretim köylerine dönüştürerek, kırsal dönüşüme önem verirsek;  metropollerdeki nüfus yoğunluğunu kırsala kaydırırız, kentsel dönüşümü rahatlatan bu adım ise, deprem gerçeği ile yanıp tutuşan kentlerimizde dijital dönüşümün vermiş olduğu zaman tasarrufuyla e-şantiyelerimizde kısa sürelerde imalatlar gerçekleştiririz. Şu an ise şantiyeleri işlemez hale getiren küresel salgından etkilenme oranında da ciddi düşüşler meydana gelecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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