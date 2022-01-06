İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlhanlı Mahallesinde inşaat halinde bulunan binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakini durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ayrıca üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - NİĞDE

Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Parkta oturan adamı satırla öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Lüks aracın amblemlerini çaldı, minibüsüne taktı

Lüks aracın amblemlerini çaldı, minibüsüne taktı

 Yüzü bezle sarılı cesedi bulunan genç, kurşunlamaya gittiği iş yerinde vurulmuş

Yüzü bezle sarılı cesedi bulunan genç, kurşunlamaya gittiği iş yerinde vurulmuş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title