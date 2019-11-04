İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

04.11.2019 18:12

İzmir'in Bornova ilçesinde yapımı devam eden bir yurt inşaatında kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ege Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşatına kum taşıyan Erkan Bozkurt idaresindeki 06 GA 6709 plakalı kamyon, devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Erkan Bozkurt, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erkan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA