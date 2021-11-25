İnşaatta iskele çöktü: 1 ölü

GAZİANTEP'te, inşaat halindeki binada iskelenin çökmesi sonucu Suriye uyruklu İşçi Muhammed Kaddur (64), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatta çalışan 4 çocuk babası Muhammed Kaddur'un üzerinde bulunduğu iskele çöktü. İskelenin altıda kalan Muhammed Kaddur, diğer işçiler tarafından çıkarılarak gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muhammed Kaddur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Muhammed Kaddur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.