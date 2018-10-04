İnşaat İşçisi, Evli ve 3 Çocuk Annesini, Sosyal Medyadan Gönderdiği Resimlerle Taciz Etti

İnşaat İşçisi, Evli ve 3 Çocuk Annesini, Sosyal Medyadan Gönderdiği Resimlerle Taciz Etti

Samsun'da inşaat işçisi, evli ve 3 çocuk annesine, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli resim ve mesajlar göndererek tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine yakalanan sapık, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da inşaat işçisi A.A. (41), bir kadına sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İŞÇİ, KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, A..A., evli ve 3 çocuk annesi kadına sosyal medya üzerinden mesaj göndererek cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

KADINA CİNSEL İLİŞKİ TALEBİNDE BULUNDU

Taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip, kadına cinsel ilişki talebinde bulunduğu öne sürülen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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