İnşaat İşçisi, Evli ve 3 Çocuk Annesini, Sosyal Medyadan Gönderdiği Resimlerle Taciz Etti
Samsun'da inşaat işçisi, evli ve 3 çocuk annesine, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli resim ve mesajlar göndererek tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine yakalanan sapık, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun'da inşaat işçisi A.A. (41), bir kadına sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
İŞÇİ, KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
İddiaya göre, A..A., evli ve 3 çocuk annesi kadına sosyal medya üzerinden mesaj göndererek cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
KADINA CİNSEL İLİŞKİ TALEBİNDE BULUNDU
Taciz içerikli resim ve mesajlar gönderip, kadına cinsel ilişki talebinde bulunduğu öne sürülen A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YORUMLAR (40)
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vay be ne işler ne işlerCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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Seda Sayan haklıymış. Bu inşaat işçilerinin testesteronu yüksek galiba...Cevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
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samsun çok güzel bir şehir ama sağdan soldan çok göç aldı ipini koparan oraya yerleşti kültürlü bir şehiri mahvettilerCevap Yaz 20 10 Yayından Kaldır
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kocası görmüş mü acaba ne demişCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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ALLAHIM BU MUBAREK CUMA GECESİ HATRINA bizleri çocuklarımızı gençlerimizi sapıklardan kötülerden mahafaza eyle koru kötüye fırsat verme AMİN AMİNCevap Yaz 103 3 Yayından Kaldır