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İnşaatta hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaatta hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, bir inşaattan demir hırsızlığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Adıyaman'da, bir inşaattan demir hırsızlığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bir minibüs içerisine inşaat demirlerinin yüklendiğini ve minibüsün olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, belirtilen minibüsü Hastane Caddesi Saat Kulesi yakınlarında yakalayarak durdurdu. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde araç içerisinde bulunan demirlerin minibüs sürücüsüne ait olduğu konunun yanlış anlaşıldığı tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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