İnşaatta düşen işçi yaralandı
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İnşaatta düşen işçi yaralandı

26.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:04
İnşaatta düşen işçi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çalıştığı inşaatta düşen işçi A.U., yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çalıştığı inşaatta düşen işçi A.U., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan A.U. zemin katta kalıpların yapıldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.U. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


İnşaatta düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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