İnşaatta düşen işçi yaralandı
26.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:04
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çalıştığı inşaatta düşen işçi A.U., yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çalıştığı inşaatta düşen işçi A.U., yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. İnşaatta çalışan A.U. zemin katta kalıpların yapıldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan A.U. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE