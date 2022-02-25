İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu - Haberler

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İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaatta demir keserken düşen adam hastanelik oldu

Samsun'da kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada sırt üst düşen şahıs hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada sırt üst düşen şahıs hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait inşaata çalıştığı sırada demir keserken sırt üstü yere düşen İ.B. (62) yaralandı. Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan adam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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