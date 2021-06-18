İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi

İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

'Hazır Beton Endeksi' 2021 Mayıs Ayı Raporu açıklandı.

'Hazır Beton Endeksi' 2021 Mayıs Ayı Raporu açıklandı. Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koyan rapor, bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endeksleri'ndeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğunu gösterdi. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 'Hazır Beton Endeksi'nin 2021 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı. Endeks değerleri, Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koydu. Bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endeksleri'ndeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğu anlaşıldı. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etti. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirdi.

Raporda mayıs ayında bütün endeksler, pandeminin etkilerinin görüldüğü geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüksek görüldü. Oranların yüksek görünmesindeki baz etkisi gözden kaçırılmamalı. Geçen yıla göre artışın en yüksek olduğu Faaliyet Endeksi'nin mayıs ayında eşik değerin altında kalması dikkat çekici. Beklentinin geçen yıla kıyasla sınırlı düzeyde yüksek kalması ve Güven Endeksi'nin tam eşik değerde kalması birlikte değerlendirildiğinde, geride bırakılan mayıs ayında göstergelerin istenilen düzeyde oluşmadığı görüldü.

"Önümüzdeki aylarda inşaat faaliyetlerinde yükselme bekleniyor"

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Güven Endeksi'nin eşik değerde kalması uzun dönemli toparlanma için henüz şartların oluşmadığını göstermektedir. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir" dedi.

"İnşaatta hissedilir bir hareket gözlenmiyor"

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Işık, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Beklentiler Türkiye'nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği yönündeydi. Faaliyetler bazında incelendiğinde, tüm iktisadi faaliyetlerin, geçen yıla kıyasla pozitif yönlü hareket ettiği anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisi açısından bu çok önemli bir başarıdır ancak diğer yandan, sektörler içinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak en düşük iki büyüme yüzde 2,4 ile gayrimenkul faaliyetleri ve yüzde 2,8 ile inşaatta görülmektedir. Daha da ilginç olanı, geçen yılın ilk çeyreğinde bütün sektörler içinde küçülen (yüzde 2,8) yegane sektör inşaattı. Yani baz etkisi ile bu yıl inşaatın diğer sektörlere kıyasla çok daha yüksek oranda büyümesi gerekirken ne yazık ki inşaatta bu gerçekleşmemiştir. İkinci çeyreğin geride bıraktığımız iki ayında inşaatta hissedilir bir hareketten bahsedilememektedir. Bir yandan yüksek faiz ile birlikte artan finansman maliyeti diğer yandan döviz kurundaki artışa bağlı ithal girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında inşaat sektörü ivme kazanamamaktadır " açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor
Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan Kanal İstanbul videosu İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Aytaç Kara Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:40:00. #1.15#

title