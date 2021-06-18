İnşaatta dalgalanma azaldı, kritik eşikte dengelendi

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan "Hazır Beton Endeksi" 2021 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı.

Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koyan Rapor, bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğunu gösterdi. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye'de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi'nin 2021 Mayıs Ayı Raporu'nu açıkladı. Endeks değerleri, Hazır Beton Endeksi'nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koydu. Bunda özellikle Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etmektedir. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir.

Hazır Beton Endeksi Mayıs Ayı Raporu verilerine göre mayıs ayında bütün endeksler, pandeminin etkilerinin görüldüğü geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüksek görünmektedir. Oranların yüksek görünmesindeki baz etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Geçen yıla göre artışın en yüksek olduğu Faaliyet Endeksi'nin mayıs ayında eşik değerin altında kalması dikkat çekicidir. Beklentinin geçen yıla kıyasla sınırlı düzeyde yüksek kalması ve Güven Endeksi'nin tam eşik değerde kalması birlikte değerlendirildiğinde, geride bıraktığımız mayıs ayında göstergelerin istenilen düzeyde oluşmadığı görülmektedir.

Önümüzdeki aylarda inşaat faaliyetlerinde yükselme bekleniyor

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, "Güven Endeksi'nin eşik değerde kalması uzun dönemli toparlanma için henüz şartların oluşmadığını göstermektedir. Mayıs ayında faaliyet düzeyinin gerilemesiyle birlikte beklentinin yükselmesi, takip eden aylarda faaliyette yükselme ihtimalini beraberinde getirmektedir." dedi.

İnşaatta hissedilir bir hareket gözlenmiyor

Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yavuz Işık, "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Beklentiler Türkiye'nin yüzde 6,5 civarı büyüyeceği yönündeydi. Faaliyetler bazında incelendiğinde, tüm iktisadi faaliyetlerin, geçen yıla kıyasla pozitif yönlü hareket ettiği anlaşılmaktadır. Hiç kuşkusuz Türkiye ekonomisi açısından bu çok önemli bir başarıdır ancak diğer yandan, sektörler içinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak en düşük iki büyüme %2,4 ile gayrimenkul faaliyetleri ve %2,8 ile inşaatta görülmektedir. Daha da ilginç olanı, geçen yılın ilk çeyreğinde bütün sektörler içinde küçülen (-%2,8) yegâne sektör inşaattı. Yani baz etkisi ile bu yıl inşaatın diğer sektörlere kıyasla çok daha yüksek oranda büyümesi gerekirken ne yazık ki inşaatta bu gerçekleşmemiştir. İkinci çeyreğin geride bıraktığımız iki ayında inşaatta hissedilir bir hareketten bahsedilememektedir. Bir yandan yüksek faiz ile birlikte artan finansman maliyeti diğer yandan döviz kurundaki artışa bağlı ithal girdi maliyetlerindeki artışlar karşısında inşaat sektörü ivme kazanamamaktadır. " dedi.

Kaynak: Bültenler