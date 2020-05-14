İnşaatta çökme, 2 işçi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bir inşaatın üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı bir inşaatın üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

İlçenin Çakır mahallesi Ofis caddesinde bulunan ve yapımı devam eden iki katlı bir inşaatta ilk olarak üst kata dökülen betonun bir bölümü çöktü. Bu olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yaklaşık yarım saat sonra daha büyük ikinci çökme meydana geldi. Bu sırada inşaat alanında bulunan işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar ve inşaat işçileri tarafından çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çökme ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattırken, işçilerden Himmet Karabacak'ın sağlık durumunun daha ağır olduğu bildirildi.

(Ali Bayar/İHA)

Kaynak: İHA