İnşaatta Çalışırken Merdivenden Düşen Tesisatçı Öldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir inşaatta çıktığı seyyar merdivenden düşen tesisat işçisi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Mahallesi'nde Sağlık Meslek Lisesi inşaatında çalışan Koray Yurtsever (20), binanın üçüncü katında tesisat işlerini yaptığı sırada merdivenden düştü.



Yurtsever'in yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları sağlık ekiplerine durumu bildirdi.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yurtsever'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Gencin cesedi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.