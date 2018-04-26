İnşaatta Çalışan İşçileri Elektrik Çarptı: 2 Yaralı

İnşaatta Çalışan İşçileri Elektrik Çarptı: 2 Yaralı

Samsun’da çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralanarak hastanelik oldu.

İnşaatta Çalışan İşçileri Elektrik Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki 8 katlı bir inşaatın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva işinde çalışan işçilerden Serkan S.(34) ve Muhammet A.(23) çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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