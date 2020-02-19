İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı
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İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

19.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:46
İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı

'in ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü.

Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan 3 işçi yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı
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