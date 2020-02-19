İnşaatta beton kalıbı çöktü: 3 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toroslar Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü.
Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan 3 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.