İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı
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İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı

İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, akaryakıt istasyonu inşaatında çalışırken başına kereste düşen Adil İrgin, ağır yaralandı.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, akaryakıt istasyonu inşaatında çalışırken başına kereste düşen Adil İrgin, ağır yaralandı.

Mezitli'de akaryakıt istasyonu inşaatında bulunan çukurda çalışan Adil İrgin'in başına kereste düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan İrgin'i gören mesai arkadaşları, hemen yardımına koştu. İhbarla olay yerine gelen itfaiyeciler tarafından çukurdan çıkarılan İrgin, sağlık ekibince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu belirlenen İrgin, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı
İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı
İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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