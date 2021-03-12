İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
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İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

12.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaat halindeki bir binada birinci kattaki asansör boşluğuna düşen işçi Ramazan Kılıçlı (29), yaralandı.

İlçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Ramazan Kılıçlı, dengesini kaybedip birinci kattaki asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Kılıçlı'nın mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ramazan Kılıçlı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:53:19. #1.14#
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