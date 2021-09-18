Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Samsun'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşaatta asansör boşluğuna düşen İşçi hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 17 katlı inşaattan 8. katından asansör boşluğuna düştüğü öğrenilen temizlik işçisi 2 çocuk babası Engin Çal ağır yaralandı. Feryadını duyan diğer inşaat işçileri tarafından düştüğü asansör boşluğundan çıkartılan Engin Çal, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin Çal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
Kanser hastası kadın silahla kendini vurdu

Kanser hastası kadın silahla kendini vurdu

 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını böyle kaybetti

 Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Kız arkadaşının evini taşladı, polisler yakalayınca Atatürk'e hakaretten tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Güzel Sözler Muhammed Ali Fatih Erbakan
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Bensu Soral Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:38:20. #1.11#