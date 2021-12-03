İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti - Haberler
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İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Konya'da çalıştığı inşaatta kontrol için gezerken asansör boşluğuna düşen gece bekçisi hayatını kaybetti.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Konya'da çalıştığı inşaatta kontrol için gezerken asansör boşluğuna düşen gece bekçisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Safranbolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatı kontrol için gezen Hakkı Sevindik (61), birinci kattan asansör boşluğuna düştü. İnşaata gelen işçilerin Sevindik'i fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Sevindik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparken, Hasan Sevindik'in cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

İnşaatta asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

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