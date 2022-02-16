İNŞAATTA 6'NCI KATTAN DÜŞEREK ÖLEN İŞÇİNİN OĞLU GÖZLERİMİN ÖNÜNDE OLDU

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da 14 katlı inşaatın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Ahmet Alış'ın (53) cenazesini teslim alan oğlu Derman Alış (20) Babam, gözlerimin önünde 6'ncı kattan düştü. 1'inci kattaki iskele demirlerine asılı halde gördüm. O görüntü, gözümün önünden gitmiyor dedi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, İstiklal Mahallesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 14 katlı inşaatta çalışan Ahmet Alış, iddiaya göre, dengesini kaybederek 6'ncı kattan 1'inciye düşerek iskele demirlerine asılı kaldı. Alış'ı bulunduğu yerden indiren ekipler, öldüğünü de belirledi. Alış'ın cenazesi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

'BİR GÜN ÖNCE İNŞAATTA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK'

Evli ve 5 çocuk babası Alış'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Babası ile aynı inşaata çalışan Derman Alış 5 kardeşiz. Babam asgari ücret ile inşaatlarda çalışıp, kendisi ve annemle beraber 7 nüfusa bakıyordu. O gün de işimize beraber gittik. Normalde mesaimiz saat 18.00'de bitiyordu. Ama babam 'Bugün işimizi erken bitirelim. Saat 16.30 gibi çıkalım' dedi. Tam çıkmaya hazırlandığımız sırada, bu olay yaşandı. Babam, gözlerimin önünde 6'ncı kattan düştü. O şokla aşağıya indiğimde, babamı yerde yatarken görüceğimi düşündüm ama 1'inci kattaki iskele demirlerine asılı halde gördüm. O görüntü, gözümün önünden gitmiyor. Acım çok büyük dedi. Derman Alış, babasıyla kazadan 1 gün önce inşaatta birlikte fotoğraf çekildiklerini de söyledi. Ahmet Alış'ın cenazesi, defin için memleketi Hatay'a gönderildi.