İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
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İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
22.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:20

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına devam edilen bir fabrika inşaatında çalıştığı esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen işçi Ali Y. (51) yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı işçi, Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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