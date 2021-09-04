İnşaatları durdurma çağrısına Kocaeli'den destek

Kocaeli'de faaliyet gösteren inşaat firmaları, çimento fiyatlarında artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararını destekleyeceklerini açıkladı.

Kocaeli'de faaliyet gösteren inşaat firmaları, çimento fiyatlarında artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararını destekleyeceklerini açıkladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento fiyatlarındaki artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararına Kocaeli'den destek çıktı. Kocaeli'de bir araya gelen Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Erenkaya, ortak açıklamayla, iş durdurma kararına sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı.

Kurumlar adına yapılan ortak açıklamada, "242 sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü 7 aylık süre içerisinde başta demir, çimento, beton olmak üzere, sektörüne göre yüzde 100'ün üzerinde bir maliyet artışı ile karşı karşıyadır. Bu sebeple, projeden daire satan ve kamuya iş yapan üyelerimiz yaşanan artışlar neticesinde büyük zarar görmekte ve görmeye devam etmektedir. Sürecin sonu öngörülemezdir. Bu maliyetlerle inşaatçılar nasıl proje yapacak. Şuan görüyoruz piyasada kiralık daire yok. Kira fiyatları uçtu gidiyor. Vatandaş kiralık daire bulamıyor. Bu görünen tablo sadece inşaatları değil, nihai tüketiciyi yani vatandaşı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu nedenle bizler inşaat komiteleri olarak İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) aldığı bu kararı destekliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı