İnşaatları durdurma çağrısına Kocaeli'den destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaatları durdurma çağrısına Kocaeli'den destek

İnşaatları durdurma çağrısına Kocaeli'den destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli'de faaliyet gösteren inşaat firmaları, çimento fiyatlarında artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararını destekleyeceklerini açıkladı.

Kocaeli'de faaliyet gösteren inşaat firmaları, çimento fiyatlarında artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararını destekleyeceklerini açıkladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento fiyatlarındaki artışı boykot etmek amacıyla 15 gün boyunca inşaatları durdurma kararına Kocaeli'den destek çıktı. Kocaeli'de bir araya gelen Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan ve Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Erenkaya, ortak açıklamayla, iş durdurma kararına sonuna kadar destek vereceklerini açıkladı.

Kurumlar adına yapılan ortak açıklamada, "242 sektörün lokomotifi olan inşaat sektörü 7 aylık süre içerisinde başta demir, çimento, beton olmak üzere, sektörüne göre yüzde 100'ün üzerinde bir maliyet artışı ile karşı karşıyadır. Bu sebeple, projeden daire satan ve kamuya iş yapan üyelerimiz yaşanan artışlar neticesinde büyük zarar görmekte ve görmeye devam etmektedir. Sürecin sonu öngörülemezdir. Bu maliyetlerle inşaatçılar nasıl proje yapacak. Şuan görüyoruz piyasada kiralık daire yok. Kira fiyatları uçtu gidiyor. Vatandaş kiralık daire bulamıyor. Bu görünen tablo sadece inşaatları değil, nihai tüketiciyi yani vatandaşı da ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu nedenle bizler inşaat komiteleri olarak İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) aldığı bu kararı destekliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Muş: 'Stabilizasyon büyük oranda sağlandı.
Ticaret Bakanı Muş: "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Mesut Akusta Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Ali Koç Salih Uçan Umut Meraş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnşaatları durdurma çağrısına Kocaeli'den destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:32:13. #1.16#

title