İnşaatlardan Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta 7 ayrı inşaattan alçı makinesi çalan şüpheli tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde 7 ayrı inşaattan alçı makinesi ve kompresör çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonucunda zanlının N.T. olduğunu tespit etti.

Çaldığı makinelerden bir kısmını İstanbul'da satan N.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

N.T'nin evinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.