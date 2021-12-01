İnşaatlardan hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik görüntüden yakalandı - Haberler
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İnşaatlardan hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik görüntüden yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
İnşaatlardan hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik görüntüden yakalandı

KARS'ta, son 2 ayda 4 inşaat alanından hırsızlık yapan S.B. (27), 100 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilerek, yakalandı.

KARS'ta, son 2 ayda 4 inşaat alanından hırsızlık yapan S.B. (27), 100 saatlik kamera görüntüsünden tespit edilerek, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son 2 ayda 4 inşaat alanından 18 ayaklı iskele, demir ve kalıp direğinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, izledikleri 100 saatlik kamera kaydı sonucu şüphelinin, S.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İnşaatlardan hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik görüntüden yakalandı

İnşaatlardan hırsızlık şüphelisi, 100 saatlik görüntüden yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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