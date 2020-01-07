İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı
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İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

07.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:37
İnşaatlardan demir çalan 3 şüpheli yakalandı

'da inşaatlardan demir çalan 3 şüpheli ekiplerince yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıhan ilçesi Durucası Sürür yol emniyet ve kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde çalıntı olduğu tespit edilen 85 adet 8 milimetre çapında inşaat demiri ele geçirildi. Araçta bulunan ve inşaatlardan demirleri çaldıkları belirlenen 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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